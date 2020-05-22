إشارات قبل رحيل الشهر

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أليس مستحبّاً اغتنام ما تبقّى من رمضان، لطرح ما صامت العقول عن التفكير فيه سنين؟ مأساة العقل ألاّ يدرك أنه عقل. بقيت من الشهر سويعات، يتذكر فيها الناس أن لهم أواصر، في الشدائد العواصر، بينما الأمّة لدى الجبابرة أضعف من القواصر. روابط ما إن تشدّ أيام الصيام الرحّال، حتى تلوح حبال الصلات مهترئة.

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في نوائب الظروف، شكراً للصروف على أن معظم البلدان العربية تحظى بمشتركات لا تحصى، حتى ولو كانت سلبيّة. يقول الزجّال التونسي علي الدوعاجي: «إذا طحت من شبّاك، الحمد لله عندك شبّاك». في ذلك ما يبعث على التفاؤل، إذا هدى الله الجميع إلى سبل علاج متشابهة. «يخزي العين»: تطوير مناهج التعليم كأنما نزلت آية في تحريمه، البحث العلميّ يبدو أنهم ختموه بالطلاق ثلاثاً، التنمية الاقتصادية في عيونهم رجس الأرجاس، الفكر صار كفراً في لعبة جناس، وكل ما هو تغيير إلى الأحسن والأفضل عدوّه في عمل الخنّاس الوسواس.

قصّة غريبة. لم يسبق في التاريخ أن راكمت أمّة جبالاً من القرارات والتوصيات، التي لا يخلو منها واحد أو واحدة من شعار مواجهة التحديات. أمّا العجيب، فهو أنه لم يسبق لأمّة أن واجهت تحدّيات فوق ما عانت الأمّة العربية، إلى حدّ أن أكبر تحدّ أمام العرب اليوم، هو أن يثبتوا أنهم أمّة واحدة بحق. من شاء أن يجانب الحقيقة فهو حرّ.

السؤال الآن: هل يعقل أن تكون هذه الألغام ظاهرة تلقائية؟ التنمية في القاع، والفنون في القعر، ولا أثر لفكر أو فلسفة، والبحث العلمي غول أو عنقاء، فهل كل هذا شيء عاديّ لا يدعو إلى حالة تأهب قصوى جماعية واستنفار عمومي من الماء إلى الماء؟ عودة الوعي لا تحتاج إلى عبقريّة، فكل ما تتطلبه هو التفكير لحظة في السذاجة التي صارت السمة الغالبة لمعظم دول العالم العربي: ما هذا التردّي الذهني في مفاهيم الهوية والسيادة؟ في العالم العربي بالذات، لا يمكن أن تقوم للتنمية الشاملة قائمة من دون هوية وسيادة، لأن الخريطة العربية أغنى من أن تتركها الأطماع والمخططات.

لزوم ما يلزم: النتيجة الفانتازية: هل في إمكان العرب أن يبتكروا هوية غير عربية، حتى يرضى عنهم المجتمع الدولي؟

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