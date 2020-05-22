مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توفر مكتبة لذوي الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن توفير مكتبة صوتية خاصة تتضمَّن مجموعة معرفية كبيرة من الكتب والمصادر والمحتوى لأصحاب الهمم، وذلك ضمن منصة «مركز المعرفة الرقمي» التابعة لها، والتي تعدُّ إحدى أكبر المنصات العربية للمحتوى، التي توفِّر ملايين المواد الرقمية المتنوعة من الكتب والمجلات وقصص الأطفال وملخصات ومواد مسموعة وفيديوهات، حيث تضمُّ أكثرَ من 300 ألف عنوان، وما يزيد على 3.5 ملايين مادة رقمية.

وتضمُّ التسجيلات ملخصات لأشهر الكتب في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الصحة، البيئة، استشراف المستقبل، تربية الأبناء، القيادة الإدارية والنجاح الإداري، النجاح الشخصي، حياة الشيخ زايد، الفنون، الذكاء الاصطناعي، التنمية الذاتية، والسعادة والتسامح وغيرها. ويمكن الاستماع إلى الملخصات الرقمية الصوتية وتحميلها بشكل مجاني من خلال موقع المركز: https://www.mbrf.ae/ar/ مع العلم أن الموقع يستخدم آلية الإتاحة لأصحاب الهمم من خلال أداة USERWAY.

وأكّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أنَّ تنمية مصادر المعرفة لأصحاب الهمم هدفٌ أساسيٌّ ضمن أهداف المؤسَّسة الاستراتيجية، حيث تدعم بشكل كبير مسألة توفير قنوات ومصادر معرفة لجميع فئات المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، بما يواكب استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، للمساهمة بفاعلية في تقديم كافة التسهيلات لهذه الفئة، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وقادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

و تضمُّ المكتبة مجموعة كتب «قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية»، التي أطلقتها المؤسَّسة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث ترجمت المؤسَّسة الكتب للغة العربية، وهذه الإصدارات المتخصصة تقدِّم قوانين الاتحادات الرياضية العالمية في رياضات أصحاب الهمم بشكل مبسّط وسهل، ما يعزّز من مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، ويسهّل العمل بالمجال الرياضي أمام الرياضيين من ذوي الهمم، وكذلك المدربون والإداريون والاتحادات واللجان البارالمبية.