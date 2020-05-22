الجيش الليبي يستعد لشن غارات جوية بعد إصلاح 4 طائرات حربية كانت متوقفة عن الخدمة

بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية تمكنت من صيانة وإصلاح 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة عن الخدمة".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وأضاف "انتظروا الآن نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال المسماري، اليوم إن الحكومة التركية نقلت المئات من المدرعات الحديثة والآليات إلى ليبيا لمساندة قوات الوفاق خلال الأشهر الماضية.

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وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية.

وأوضح أن "تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط"، قائلا: "أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية".

وهددت وزارة الخارجية التركية، الخميس، الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائلة إن "أي اعتداء على المصالح التركية من قبل قوات حفتر ستكون له تبعات وخيمة"، فيما صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء، بأن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت بعد تقديم أنقرة لخدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت من أن سيطرة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.