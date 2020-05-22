شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لتركيا فوق ترهونة جنوب العاصمة طرابلس هي الثانية في غضون ساعات. وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن الطائرتين كانتا تحاول استهداف مواقع مدنية داخل المدينة، حسبما أفادت قناة " العربية الإخبارية " مساء الخميس.

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