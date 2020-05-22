شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الحرم المكى فى ليلة ختم القرآن بشهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلفت ليلة الـ 29 من شهر رمضان العالم الحالي عن أي عام سابق، حيث اقتصر التواجد على بعض العاملين من موظفو شؤون الحرمين والقطاعات العاملة بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية التى فرضها انتشار فيروس كورونا.









وأذاعت قناة العربية بإحدى فقرتها من الحرم المكى، حيث نقلت أجواء ليلة ختم القرآن، حيث ظهر تواجد عدد قليل من المواطنين، حيث عادة ما يتواجد أكثر من 2 مليون مواطن، حيث سمح فقط لبعض السماح لبعض العاملين فقط الدخول، حيث شهدت أيضا بعض الإجراءات الاحترازية في المداخل، حيث يتم الاستعداد لبدء صلاة التهجد وختم القرآن الكريم.

من جانب آخر، شارك هاشتاج "ختمة الحرم"، قائمة الأكثر تداولا بموقع تويترعالميا، حيث تضرع المسلمين بالدعاء لرفع البلاء من خلال بوستاتهم، كتب أحد المغردين:"انا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به ، اللهم اكتبنا فيه منُ المعتوقينَ من نيرانك والفائزينْ بجنانك وارحمنا واغفرلنا يا الله".



ختمة الحرم

وكانت رئاسة شئون الحرمين، نشرت عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال العناية وتعقيم الروضة الشريفة بالحرم النبوى بالمدينة المنورة وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:"إهتمام وعناية بنظافة وتعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة شؤون الحرمين"

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يشار إلى أن جهودا كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية في تطهير وتطييب المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأفخر أنواع البخور والعطور، وذلك من باب التعظيم والإجلال لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.