شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد دعمه لمواقف الرئيس الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، دعمه لمواقف الرئيس محمود عباس والقرارات التي أعلنها عقب اجتماع القيادة الفلسطينية في ظل مخططات الضم الإسرائيلية.

وذكرت الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد. وتمنى برهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه المناسبة وقد تحققت تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكد الرئيس العراقي أن بلاده تؤيد ما أعلنه الرئيس عباس من قرارات، والتي تؤدي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

بدوره شكر الرئيس الفلسطيني الرئيس صالح على مواقف العراق الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمناسبة حلول العيد السعيد.