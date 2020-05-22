شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان الجزائرى والتونسى يرحبان بإنشاء مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيسان الجزائرى عبد المجيد تبون والتونسى قيس سعيد، بفكرة ضم الطاقات العلمية في البلدين في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي يؤسس لهذه الغاية ويوضع تحت إشرافهما المباشر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس تبون اليوم الخميس، بنظيره التونسي للتهنئة بعيد الفطر المبارك، كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "أجرى الرئيس عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له موفور الصحة و السعادة و للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم و الازدهار و الاستقرار".

وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا بهذه المناسبة تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا".

وقال البيان "استحسن الرئيسان فكرة ضم الطاقات العلمية في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي يؤسس لهذه الغاية ويوضع تحت إشرافهما المباشر".