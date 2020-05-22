شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة 29 رمضان.. الأصوات تعلو بالذكر والدعاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع غروب شمس يوم الخميس وبداية ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، تعلو الأصوات بالذكر والدعاء في هذه الليلة الوترية من ليالي رمضان المباركات.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور تجسد مشاعر الشوق والحنين في هذا الشهر الكريم الذي يحل كل عام ضيفا عزيزا، سرعان ما تنقضي أيامه ولياليه.

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ساعات قليلة وتنقضي أيام وليالي شهر رمضان ويجب على كل مسلم في هذه الليلة المباركة أن يستثمر كل دقيقة في الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن يلتمس النفحات الربانية في هذه الليالي المباركات.