شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف في «الكهرباء» استغل تصريح التنقل لتقديم خدمات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية في محافظة العلا ،أمس الخميس ، على مواطن نشر مقطعاً مصوراً يعرض فيه خدماته الخاصة على الأهالي خلال وقت منع التجول.

وكشف “سناب الداخلية”، أن المواطن يعمل موظفاً في شركة الكهرباء، ويحمل تصريح تنقل أثناء وقت منع التجول قام باستغلاله خارج وقت العمل لتقديم الخدمات لأهالي المنطقة، مؤكداً أنه تم إيقاف المواطن لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.