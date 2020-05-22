شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف في «الكهرباء» استغل تصريح التنقل لتقديم خدمات خاصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قبضت الجهات الأمنية في محافظة العلا ،أمس الخميس ، على مواطن نشر مقطعاً مصوراً يعرض فيه خدماته الخاصة على الأهالي خلال وقت منع التجول.
وكشف “سناب الداخلية”، أن المواطن يعمل موظفاً في شركة الكهرباء، ويحمل تصريح تنقل أثناء وقت منع التجول قام باستغلاله خارج وقت العمل لتقديم الخدمات لأهالي المنطقة، مؤكداً أنه تم إيقاف المواطن لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط موظف في «الكهرباء» استغل تصريح التنقل لتقديم خدمات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.