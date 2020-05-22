شكرا لقرائتكم خبر عن اقليم كردستان: تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الإقليم.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - ان الحالات المصابة هي لـ3 سيدات تبلغن من العمر 69 عاما و46 عاماً، و38 عاما، ولرجل يبلغ من العمر 44 عاماً وشاب عمره 18 عاماً ".
وأشار البيان إلى أن جميع الحالات المصابة تسكن داخل مدينة السليمانية".
وكان وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أكد تشديد إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى نظرا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا فيها، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة في فترات متقطعة.
وقال وزير الداخلية في إقليم كردستان: "اجتمعنا لتقييم الأوضاع السابقة والقرارات المتخذة في عملية مكافحة فيروس كورونا وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت من قبل المحافظين والإدارات المستقلة، وتقرر التأكيد على تشديد الإجراءات بين إقليم كردستان وبقية محافظات العراق، وكذلك على البوابات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار إيران وتركيا.
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