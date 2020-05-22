شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وجنوب السودان يؤكدان خصوصية العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السودان وجنوب السودان خصوصية العلاقة بينهما، وذلك خلال لقاء الفريق أول شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، مع كاو مابير سفير جنوب السودان في الخرطوم.

وتعهد كباشي ببذل الجهود المطلوبة لتسوية المسائل التي لم تحسم بعد، وأيضا الدفع بالعلاقات إلى التعاون الشامل، لافتا إلى أن السودان سيتعاون مع سفير جنوب السودان عبر كافة الأجهزة والمؤسسات، لاسيما حول القضايا المطروحة، إن كانت في أبيي (بين البلدين) أو اتفاقيات التعاون (بما فيها الحريات الأربعة) وفتح المعابر وغيرها.

وتمنى كباشي أن يتم تجاوز المشكلات الفنية التي تحول دون إنجاز ما اتفق عليه البلدان.

من جانبه، قال سفير جنوب السودان إنه يتطلع إلى أن يعمل البلدان على تنمية المناطق الحدودية كضمانة لاستقرارها، مضيفا: "إن كان البترول يمثل المصلحة القائمة بين البلدين حالياً، فإن في تطور علاقات التجارة وإتاحة الحريات للحركة مصالح أكبر، وهو ما يجب على البلدين العمل على تحقيقه".