الرئيس التونسي لأمير قطر: تونس تضع كل إمكانياتها على ذمة الشعب القطري

بحسب بيان لـ "الرئاسة التونسية"، شكر قيس تميم، على هبته لتونس لإقامة المستشفى الميداني بمدينة قبلي.
وأكد الرئيس التونسي على أن "تونس تضع بدورها كل إمكانياتها على ذمة قطر".
وطمأن أمير قطر الرئيس التونسي، على أن الوضع الصحي في قطر تحت السيطرة، موجها له الدعوة لزيارة الدوحة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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