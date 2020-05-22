"أنصار الله": نتمنى ألا تضطرنا دول العدوان إلى استئناف مراحل الوجع الكبير وإشعال فتيل المفاجآت

وبحسب الموقع الرسمي لأنصار الله، قال المشاط في خطابه مساء اليوم بمناسبة العيد الثلاثين لقيام الوحدة اليمنية، إن "إعلان وقف إطلاق النار من قبل قيادة العدوان كان سيمثل خطوة إيجابية لكن ثبت أنه إعلان للاستهلاك اليومي".
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وأضاف "نتمنى ألا تضطرنا دول العدوان إلى استئناف مراحل الوجع الكبير وإشعال فتيل المفاجآت التي لا تخطر في بال".
وتابع "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على السلام، فإننا في المقابل نتعهد لشعبنا بمواجهة التصعيد بالتصعيد".
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات للشعب اليمني".
وحول القضية الفلسطينية، قال "نؤكد على محورية القضية الفلسطينية واعتبارها قضيتنا الأولى وانحيازنا المطلق لأهلنا في فلسطين".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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