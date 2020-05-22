التحالف العربى: ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، على الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مؤكدا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.
وقال التحالف العربي فى بيان بثته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية" اليوم الخميس: إن خروقات مسليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3919 خرقا، وخلال 24 ساعة فقط تم خرق القرار بـ 59 خرقا.
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