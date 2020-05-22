شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية جديدة لتقل 165 عالقا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير رحلة استثنائية جديدة لتقل 165 مُسافِراً عالقا في الأردن .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الخميس - إن "كادر سفارتنا في عمّان؛ رافق المسافرين لإتمام عملية نقلهم، وتذليل ما قد يُواجِههم من مصاعب".

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 113 إصابة إضافية بفيروس كورونا