شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية جديدة لتقل 165 عالقا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير رحلة استثنائية جديدة لتقل 165 مُسافِراً عالقا في الأردن .
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الخميس - إن "كادر سفارتنا في عمّان؛ رافق المسافرين لإتمام عملية نقلهم، وتذليل ما قد يُواجِههم من مصاعب".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 113 إصابة إضافية بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية جديدة لتقل 165 عالقا فى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.