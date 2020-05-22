شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف المدير العام للصحة - في مؤتمر صحفي بثته الإذاعة الموريتانية - إنه بعد تسجيل 32 حالة إصابة اليوم ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173 شخصا، وذلك منذ انتشار الوباء بموريتانيا في مارس الماضي.

وأضاف الزحاف أنه تم حتى الآن شفاء 6 مصابين، فيما توفى 4 آخرين.. بينما يواصل 163 مصابا علاجهم في المستشفيات.

فيما طغى وباء كورونا على المباحثات التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد.

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وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك، وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية.

واستعرض الرئيسان الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة للوباء على مختلف أوجه الحياة، و تبادلا الآراء حول إمكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.

وعلى صعيد متصل ذكرت الإذاعة الموريتانية ان الرئيس الغزواني أجرى كذلك، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وهنأ الرئيس الموريتاني نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستعرضا الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة للوباء على مختلف اوجه الحياة، كما تبادلا الآراء حول امكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.