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الرئيس الجزائرى يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه المالى والموريتانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين من نظيريه المالي ابراهيم بوبكر كايتا، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تلقى الرئيس تبون اتصالا هاتفيا من نظيره المالي كايتا أبلغه خلاله تهانيه بعيد الفطر المبارك، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري بالمزيد من الرخاء والازدهار.

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وقال البيان إن الرئيس تبون جدد لنظيره المالي وقوف الجزائر إلى جانب دولة مالي لحماية وحدتها واستقرارها، كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين، واتفقا على عقد لقاء قمة بينهما قريبا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان ثان - أن تبون تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أبلغه خلاله تهانيه الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنياته للشعب الجزائري بدوام الازدهار والتقدم.

وقال بيان الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون نظيره الموريتاني، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار، كما تبادل الرئيسان المعلومات حول الحالة الصحية في بلديهما، وسجلا ارتياحهما للنتائج التي تحققت في التصدي لتفشي جائحة ".

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