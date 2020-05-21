شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثور هائج يثير الذعر في شوارع الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله ثور هائج في شوارع الرياض، ما تسبب في حالة ارتباك وتوقف حركة المرور.
وأظهر المقطع توقف السيارات في محاولة منهم لإعاقة حركة الثور الذي انطلق على الطريق السريع ووسط السيارات.
ويبدو من المقطع أن الثور قد فر هاربا من أحد المسالخ، وعجز العمال عن الإمساك به أكثر من مرة، ولكن في النهاية تم السيطرة عليه.
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