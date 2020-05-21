شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا جعل العرب منازل القمر 28 منزلة؟.. «الزعاق» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إن القمر يرتحل في كل شهر من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية وفي كل ليلة يستريح بمنزلية يبدأ بالإهلال الغربي، وعند مغيب الشمس وينتهي بالإهلال الشرقي قبيل شروق الشمس، وهذا مصداقا لقوله تعالى (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ).

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن ذلك يعني أننا لا نشاهد القمر طوال الشهر الهجري إلا تمام عشرين يوما، إذا صار الشهر 29 يوم فإنه يستتر لمدة يوم واحد أي يختفي وإذا كان الشهر 30 يوما فإنه يستتر لمدة يومين.

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وتابع الدكتور خالد الزعاق أن العرب عندما أدركوا أننا نشاهد القمر في الشهر الهجري 28 مرة جعلوا المنازل 28 منزلة.