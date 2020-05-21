شكرا لقرائتكم خبر عن كم مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام؟ العلاَّمة «ابن باز» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تكثُر التساؤلات حول زكاة الفطر، ولعل أكثر الأسئلة تداولاً في مثل هذه الأيام،كم يكون مقدار الصاع النبوي بوزن زمننا المعاصر مقدراً بالكيلوجرام؟

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وقد سبق وأن تم توجيه ذلك السؤال للشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله – وكانت الإجابة كالتالي:

مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا ثلاثة كيلو تقريبًا؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره.

وتابع: “فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملئاً تامًا هذا عن مد، والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا يشف قليلا، وإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملاً للفطرة”.