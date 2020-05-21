شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة من المنزل.. «أمانة جدة» تطلق القرعة الإلكترونية للمنح الملكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة القرعة الالكترونية من المنزل للمنح الملكية الصادرة للمواطنين في المحافظة وذلك للممنوحين من عام 1436 وحتى عام 1440هـ.

وأوضح المهندس فارس رجب وكيل الأمانه للتعمير بأن الخدمة سوف تكون متاحة من اليوم وحتى الخامس عشر من شوال المقبل، عبر موقع أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة التي توفرها الأمانة تعد الأولى على مستوى أمانات المملكة في إجراء القرعة الإلكترونية من المنزل دون الحضور في مجموعات لاجراءات القرعة كما جرت العادة وفقاً لـ”المدينة”.

يذكر أن الأمانة ستوزع أكثر من 9 آلاف منحة للمواطنين الممنوحين من خلال القرعة التي ستتم عبر موقعها الإلكترونيمن هنا.