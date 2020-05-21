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تعرف على موعد إخراج زكاة الفطر في ظل الحجر المنزلي

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، إن اليوم الخميس 28 رمضان، بدأ وقت إخراج زكاة الفطر.

وأضاف الدكتور العمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أنه ومع وجود الحجر المنزلي تكون المبادرة بها أسهل على الناس، قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين).

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وتابع الشيخ العمر “كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين”.

 

 

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