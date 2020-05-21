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شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم ١١ طفلاً.. توصيلة كهربائية تتسبب في حريق وإجلاء ٤٨ شخصاً بالدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدمام، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في غرفة بشقة بالطابق الرابع لمبنى مكون من أربعة طوابق بحي أحد.
وأوضحت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن نتج عن الحريق إخلاء 48 شخصا منهم 11 طفلاً دون إصابات.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن سبب الحريق يعود إلى التماس كهربائي في توصيلة كهربائية”.
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