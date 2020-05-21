زعيم "أنصار الله" يؤكد الاستعداد الدائم لكل الخيارات في مواجهة إسرائيل

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وأضاف في كلمة بمناسبة "يوم القدس" أن "من مصلحة إسرائيل أن تتمكن قوى العدوان من ضربنا في اليمن".
وأكد الحوثي على الموقف الثابت والمبدئي والالتزام الديني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي بما يشكله من خطورة على الأمة كلها".
كما شدد الحوثي على التمسك بحق الأمة في مقدساتها في فلسطين.
وأشار إلى الاستعداد الدائم لكل الخيارات وبسقف عال في مواجهة العدو الإسرائيلي في أي أحداث مستقبلية" على حد تعبيره.
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