زعيم "أنصار الله" يؤكد الاستعداد الدائم لكل الخيارات في مواجهة إسرائيل

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وبحسب الموقع الرسمي لأنصار الله، قال الحوثي إن "الإسهام الإسرائيلي في المعركة بالعدوان على الشعب اليمني بارز وواضح ومعلن".

وأضاف في كلمة بمناسبة "يوم القدس" أن "من مصلحة إسرائيل أن تتمكن قوى العدوان من ضربنا في اليمن".

وأكد الحوثي على الموقف الثابت والمبدئي والالتزام الديني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي بما يشكله من خطورة على الأمة كلها".

كما شدد الحوثي على التمسك بحق الأمة في مقدساتها في فلسطين.