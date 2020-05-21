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وأضاف ولد الزحاف: "جميعهم اليوم لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية"، مشيرا إلى أن الحجر الذي يخضعون له "هو حجر لغاية وقائية".
وأوضح ولد الزحاف هذه الغاية الوقاية بالقول إنها "أولا للوقاية من انتشار الفيروس، لأن وجود هؤلاء المصابين في المجتمع يساعد في انتشار الوباء، ولكن أيضاً لحماية هؤلاء المصابين وإبقائهم بالقرب من الرعاية الصحية في حالة ما إذا ظهرت عليهم أي أعراض أو تعقيدات".
وسجلت موريتانيا اليوم الخميس، 32 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 173، توفيت منها 4 حالات، وشفيت 6.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تعلن أمرا مفاجئا: جميع المصابين بكورونا فيها دون أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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