وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته صحيفة "النهار"، مساء اليوم الخميس، تبادل الرئيسان، التونسي والجزائري، المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحدّ من تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
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واستحسن كل من الرئيس تبون وقيس سعيد، فكرة ضمّ الطاقات العلمية في البلدين، بتأسيس مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يوضع تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين.
ويشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تونس وصل إلى 1045، وعدد حالات الوفاة إلى 47. في حين وصل عدد الحالات في الجزائر إلى 7728 وعدد حالات الوفاة إلى 575 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس علمي مشترك بين الجزائر وتونس لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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