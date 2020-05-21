فايننشال تايمز: تحقيق أممي بإرسال 8 مقاتلات روسية إلى حفتر

لندن/ الخليج 365صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن دبلوماسيين غربيين:

- خبراء في الأمم المتحدة يحققون بإرسال 8 مقاتلات روسية الصنع من سوريا إلى حفتر

- إرسال هذه المقاتلات من سوريا إلى ليبيا قد يحمل معه احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وتركيا

- رغم إرسال هذه المقاتلات إلى قوات حفتر إلا أن قواته لا تمتلك القدرات على استخدام تلك المقاتلات

الباحث في الشأن الليبي "ولفرام لاتشر":

- هدف إرسال المقاتلات إلى ليبيا منع تركيا من إخراج قوات حفتر من الغرب الليبي

- أول ما ستقوم به المقاتلات قصف قاعدة الوطية لمنع تركيا من استخدامها

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الخميس، بإطلاق خبراء في الأمم المتحدة تحقيقا حول إرسال 8 طائرات حربية روسية إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قائد مليشيا شرقي ليبيا.

وأسندت الصحيفة البريطانية معلوماتها إلى دبلوماسيين غربيين، لم تذكر أسماءهم.

وبيّنت أن 8 مقاتلات روسية الصنع أُرسلت إلى حفتر من سوريا.

وقالت إن إرسال هذه المقاتلات من سوريا إلى ليبيا، قد يحمل معه احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وتركيا.

ونقلت فايننشال تايمز، عن أحد الدبلوماسيين قوله إن "هذا أحد أوجه سورنة ليبيا".

وأضاف أن "الأوضاع في ليبيا تتحول إلى حرب وكالات حقيقية".

فيما أعرب دبلوماسي آخر، عن توقعه بأن عدد المقاتلات الروسية المرسلة إلى حفتر قد يتجاوز عددها 8 مقاتلات.

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ولفتت الصحيفة البريطانية، أن الإمارات العربية المتحدة، أرسلت إلى مليشيا حفتر 10 آلاف طن من المعدات العسكرية منذ مطلع العام الجاري.

كما أن خبراء الأمم المتحدة يتحرون حول إرسال 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى مدينة بنغازي الليبية (شرق) منذ مارس/ آذار الماضي، وفق فايننشال تايمز.

وشددت الصحيفة، أنه رغم إرسال هذه المقاتلات إلى قوات حفتر؛ إلا أن قواته لا تمتلك القدرات الكافية لاستخدام تلك المقاتلات.

وأضافت أن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن مئات المرتزقة التابعين لشركة "فاغنر" الروسية يقاتلون ضمن صفوف مليشيا حفتر.

كما أوردت الصحيفة البريطانية في خبرها رأي الباحث في الشأن الليبي "ولفرام لاتشر"، حيث قال إن هدف إرسال المقاتلات إلى ليبيا، منع تركيا من إخراج قوات حفتر من الغرب الليبي.

وأضاف لاتشر، إن "أول ما ستقوم به (المقاتلات)؛ قصف قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) لمنع تركيا من استخدامها، كما أنها ستقصف أنظمة الدفاع الجوية التركية في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)".

وتابع "وهذا سيتحول إلى سباق بين تركيا وروسيا لضمان التفوق الجوي"، بحسب ما نقلته فايننشال تايمز.

يجدر بالذكر أن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، قال في وقت سابق، إن 6 مقاتلات من طراز "ميغ-29" ومقاتلتان من طراز "سوخوي-24" روسية الصنع، أقلعت من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وأرسلت إلى مليشيا حفتر شرقي ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.