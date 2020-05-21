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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة»: التزام الأطفال بالبقاء في المنزل مسؤولية الأب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامةأن الطفل ومن في حكمه لا يعون بمخاطر عدم التقيّد بتعليمات الوقاية، وتنعقد مسؤولية الالتزام بذلك والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجاه الأب أو من يقوم مقامه.
وأوضحت النيابة العامة أن مخالفة ذلك يعرض المسئول عنه للمُساءلة الجزائية وفقاً لنظاميالحماية من الإيذاءوحماية الطفل.
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