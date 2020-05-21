شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «إيجار» يتيح تقسيط تسديد الإيجار السكني والتجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاح برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الخميس، خدمة “إمهال الدفعات”، والتي تمكن المستفيد من تسديد الفواتير الصادرة من العقود السكنية والتجارية على دفعات، بما يناسب احتياجات أطراف العملية الإيجارية، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشار البرنامج، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن هذه الخدمة تتم من خلال عدة خطوات منها “اتفاق الطرفين (المؤجر والمستأجر) على إمهال الدفعات، ثم دخول أحد الأطراف إلى الشبكة لتقديم طلب إمهال الدفعات، ثم الذهاب إلى صفحة عمليات عقود الإيجار واختيار حالة الدفع، يلي ذلك الضغط على (طلب إمهال دفعة جديدة) وتحديد الفاتورة، وتعبئة بيانات الإمهال، ثم إرسال الطلب للأطراف الأخرى للموافقة.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الموافقة على طلب الإمهال عبر الشبكة خلال 7 أيام، وتكون بداية المهلة بعد 15 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة.