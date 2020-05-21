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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توضح عقوبة تسهيل الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول دون وجه حق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الداخلية عقوبة من يسهل الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه التنقل.
وأوضحت الداخلية في إنفوجراف نشرته على حسابها الموثق بموقع “تويتر” أن العقوبة تشمل الغرامة المالية أو السجن أو بهما معا، مع الإبعاد للمقيم.
وأوضحت أن مرتكب تلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معا.
كما أكدت أنه عند تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده مع منعه من دخول المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
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