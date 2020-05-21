شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 8 وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال.. سجلوها بهويات مواطنين دون علمهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأضاف أنه ضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعدد من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و (145) جهاز جوال و (27) جهاز قارئ بصمة، و (5) أجهزة حاسب آلي.

وتابع متحدث شرطة منطقة الرياض أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.