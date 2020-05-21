شكرا لقرائتكم خبر عن «مجهول» يطلق النار على قوات الأمن في قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الخميس اعتقال “مطلق نار” في المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي الخاصة بتدريب الطيارين البحريين في ولاية تكساس الأمريكية .

وقال بيان صادر عن البحرية الأمريكية: إن أحد أفراد قوات الأمن أصيب في الحادثة، ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار.

وأضاف البيان أن جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما تعالج فرق الإنقاذ والشرطة الحادثة.