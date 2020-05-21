شكرا لقرائتكم خبر عن «مجهول» يطلق النار على قوات الأمن في قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الخميس اعتقال “مطلق نار” في المحطة الجوية البحرية كوربوس كريستي الخاصة بتدريب الطيارين البحريين في ولاية تكساس الأمريكية .
وقال بيان صادر عن البحرية الأمريكية: إن أحد أفراد قوات الأمن أصيب في الحادثة، ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار.
وأضاف البيان أن جميع البوابات على المنشأة لا تزال مغلقة بينما تعالج فرق الإنقاذ والشرطة الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر «مجهول» يطلق النار على قوات الأمن في قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.