جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف عبر حسابه الشخصي على التويتر، أكد فيها أن الولايات المتحدة والغرب يخافون من الديمقراطية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقال ظريف إنه أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من وجدت حضارتهم "الـحل النهائي" في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.
وأضاف ظريف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف مخاطبا بومبيو: لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو شعوركم بالذنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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