رئيس الوزراء العراقي يعلن إحباط غزوة إرهابية بعد اعترافات "صندوق أسرار داعش"

وبحسب صحيفة "بغداد اليوم" قال الكاظمي خلال الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن الحكومة تركز على مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط تنظيم "داعش"، وأنها أحبطت "غزوة إرهابية" كشفت عنها تصريحات قرداش الذي تم اعتقاله مؤخرًا.

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من جانبه قال، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إن اعتقال قرداش من أهم العمليات التي تساعد في تعزيز الروح المعنوية للمؤسسات الأمنية وثقة المواطنين، وتكسر شوكة التنظيم، كونه يمثل "صندوق أسرار داعش".

وأعلن جهاز المخابرات العراقي، أمس الأربعاء، اعتقال قرداش، الذي يعتبر المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

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وجاء في بيان للجهاز أن " الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش الإرهابي، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الارهابي أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه".

وفي عام 2019، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على نائب لزعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.