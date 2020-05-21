لبنان: لا يوجد حالياً توجه لفتح المطار أو استخدام الرحلات

وأضافت في بيان بعد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن "هناك 67 حالة جديدة اليوم، كما علمنا من وزير الصحة، وللأسف 25 حالة منها بسبب الطائرة التي وصلت من الكويت، و13 حالة من الجالية البنغلادشية في لبنان".

وتابعت "فعليا بحسب ما يظهر دائما، ندرس طبيعة هذه الحالات التي لا تدل على انتشار واسع للوباء، إنما بطريقة محددة ببعض النقاط، كما أن سببها الأساسي هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج، والتي يمكن ضبطها إلى حد كبير و13 في مبنى واحد يمكن ضبطها أيضا".

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وأكادت "يبقى هناك حالات أخرى، تتمثل بانتشار داخل البلد سببها عدم مراعاة اجراءات التعبئة العامة، وهنا كان تأكيد من وزير الداخلية على التشدد بارتداء الكمامة واتخاذ اجراءات التباعد وغيرها من الاجراءات، وعدا ذلك، ولذلك كان الحرص شديدا على التقيد بهذه الاجراءات بشكل صارم من قبل المواطنين حتى لا يكون هناك التفشي سريعا".

وحول سير الحكومة بخطة ماكينزي بالتوازي مع المقررات قالت عبد الصمد: "نحن في إطار خطة ماكينزي التي أقرت في الحكومة السابقة، والحكومة الحالية أرادت الاستفادة منها، والمشاريع التي تشملها، هي 60 مشروعا تبين أن هناك 10 إلى 11 منها هي قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، وفي الظروف التي نمر بها".

واستطردت "على هذا الأساس تم عرض هذه الخطة لكي نستطيع الاستفادة من المشاريع الموجودة فيها، وبالتأكيد نستند على مشروع الانفاق الاستثماري، لكي نستطيع إدراجها ضمن الخطة الاقتصادية، ونكون قد استفدنا منها على عدة أصعدة (الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي) وهي تأتي استكمالا للعمل السابق".

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وأشارت إلى أن "حاكم مصرف لبنان وبناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى استعداده اعتبارا من 27 أيار/مايو للتدخل في السوق من أجل حماية سعر صرف العملة الوطنية وأيضا لدعم الانشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية".

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتبارا من 25 أيار/مايو 2020 ولغاية 7 حزيران 2020 ضمنا، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة.

كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة لناحية تجديد عقود أساتذة التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية للعام الدراسي 2019 ـ 2020 مع المدرسين والمدربين الذين سبق التعاقد معهم في السنوات السابقة.

وسجل لبنان أعلى نسبة إصابات في يوم واحد منذ تفشي وباء كورونا في لبنان، وأعلنت​ وزارة الصحة​ العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا​ ليصل العدد إلى 1024 حالة.