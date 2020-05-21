أمريكا والسودان يتوصلان إلى تفاهم حول حدود اتفاق يتعلق بالتعويضات

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، يوم الخميس: "الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع، وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين، الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين"، وفق وكالة "رويترز".
وأصدرت وزارة العدل السودانية بيانا، تقول فيه إن الحكومة السودانية تؤكد استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه القضية، و"العمل على تطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
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وأعادت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الثلاثاء، حكمها الغيابي ضد حكومة السودان بشأن تفجيرات سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، وطالبت بتعويضات قدرها 10.2 مليار دولار، والآن فرضت تعويضات بمبلغ 826 مليون دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان منذ عام 1997، متهمة الخرطوم بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وانتهاك حقوق الإنسان.
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