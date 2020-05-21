شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الفلسطيني: إعادة فتح كنيسة القيامة الأحد بعد شهرين من إغلاقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الخميس، إنه تقرر إعادة فتح كنيسة القيامة يوم الأحد القادم، وذلك بعد نحو شهرين من إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت أبواب كنيسة القيامة للمرة الأولى منذ 100 عام، فبعد إغلاقها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمع في الأماكن المغلقة.

واستمر الإغلاق، مع احتفال المسيحيين بأحد "الشعانين"، ولم تشهد الكنيسة أي مظهر من مظاهر الاحتفال والتقطت عدسات كاميرات وسائل الإعلام المحلية صورة للكنيسة وهي مغلقة من الخارج ولا يوجد فيها أي رهبان أو مصليين.