شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط هجوم إرهابى فى العراق ردا على اعتقال قيادى التنظيم عبد الناصر قرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أعلن إحباط هجوم كبير لتنظيم داعش الإرهابي عقب إلقاء القبض على القيادي في التنظيم عبد الناصر قرداش، حيث قال مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه الأول مع المحافظين باستثناء إقليم كردستان: "أحبطنا غزوة إرهابية كشف عنها القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخرا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الهجوم ومكانه.

وأضاف: "للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه"، مشدداً بالقول "أننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال"، مؤكدا على أن "مواجهة تزايد نشاط داعش تدخل في أولويات عمل حكومته".

وأعلنت المخابرات العراقية أمس الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش المرشح لتولي زعامة التنظيم خلفا لأبي بكر البغدادي، الذي قتل العام الماضي في سوريا وحسب معلومات نشرتها خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، فإن قرداش، هو طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، ومن مواليد 1976 في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

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وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق، دلير صمد، أعلن اليوم الخميس، حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وقال عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق: "يبدأ حظر التجوال من الأحد 24 مايو، ولغاية 28 من الشهر الجاري".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام وقالت الوزارة في بيانها، إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته"، وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا.