شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 113 إصابة إضافية بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، شفاء 383 حالة إصابة بفيروس كورونا فى الإقليم، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا " في اقليم كردستان وصل الى 414 حالة اصابة، وأن عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا " بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 383 حالة، و 5 حالات وفاة، مشيرا إلى أن باقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 26 حالة، تحت الرعاية الطبية المستمرة.

وكان وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أكد تشديد إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى نظرا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا فيها، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة في فترات متقطعة.

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وقال وزير الداخلية في إقليم كردستان: "اجتمعنا لتقييم الأوضاع السابقة والقرارات المتخذة في عملية مكافحة فيروس كورونا وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت من قبل المحافظين والإدارات المستقلة، وتقرر التأكيد على تشديد الإجراءات بين إقليم كردستان وبقية محافظات العراق، وكذلك على البوابات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار إيران وتركيا.

ولفت وزير الداخلية في إقليم كردستان إلى أن أعداد حالات الإصابة لا تزال مرتفعة في العراق وإيران وتركيا كما تسجل مئات الحالات الجديدة يوميا، وهذا غير مسبوق ومؤسف ونحن نتمنى السلامة لجميع العراقيين، موضحا أن الأوضاع في إقليم كردستان العراق، تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات بين فترة وأخرى في أربيل والسليمانية.