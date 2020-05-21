شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تطورا إيجابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية تشهد تطورا إيجابيا، مشددا على حرص الحكومة على هذا النوع من العلاقة.

وقال قمر الدين - في عرض للسياسة الخارجية السودانية في مجلس الوزراء اليوم الخميس- إن أهم أولويات وزارته تتمثل في استعادة السودان لدوره الطبيعي كفاعل ومؤثر في المجتمع الدولي.

ونوه بترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وأمريكا إلى مستوى السفير، لافتا إلى استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وأضاف "أن رفع اسم السودان مسألة وقت.. وسنراه قريباً"، داعيا أصدقاء السودان إلى مساعدته لدفع عملية التنمية والاستقرار.

وبشأن بعثة الأمم المتحدة للسودان، أوضح قمر الدين أن السودان درس المسودة التي قدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وتم الرد عليها بدفوعات مناسبة.

وأشار قمر الدين إلى أنه تم تكوين لجنة عليا بالتشاور بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشة كل الملاحظات وصياغة وثيقة لإرسالها إلى نيويورك لتضمينها في وثيقة مشروع القرار، مؤكدا أن طلب البعثة تحت البند السادس لايحتوي وجودا عسكريا.