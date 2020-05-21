شكرا لقرائتكم خبر عن كركوك تعلن حظرا مشددا للتجوال 5 أيام لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق، دلير صمد، أعلن اليوم الخميس، حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وقال عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق: "يبدأ حظر التجوال من الأحد 24 مايو، ولغاية 28 من الشهر الجاري".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام وقالت الوزارة في بيانها، إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته"، وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا.

ويستثنى من حظر التجوال، القوات الأمنية والفرق الصحية والإسعاف، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.

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وفى وقت سابق نفذت قوات الحشد الشعبي عملية مداهمة وتفتيش في مناطق غرب كركوك، وتمكنت من العثور على مخبأ لعصابات تنظيم داعش الإرهابي تحوي اسلحة وأعتدة يستخدمونها في تنفيذ هجماتهم على القواطع الأمنية في المنطقة، كما شن الفوج النهري التابع لقوات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق بعقوبة، وتم العثور على مخبأ اسلحة تابع لعصابات داعش قرب بحيرة حمرين.