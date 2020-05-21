سكاى نيوز: أثيوبيا تعلن استعدادها للتعاون مع مصر والسودان للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، خلال لقاءه ونظيره الإثيوبي آب أحمد ، عبر الفيديو على أهمية عودة الأطراف لطاولة المفاوضات بشأن سد النهضة. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز قبل قليل. Advertisements

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