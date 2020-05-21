شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ 7728 شخصا و575 حالة وفاة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 7728 شخصا، و575 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 186 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 4062 حالة.

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يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.