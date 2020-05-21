شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير 10 مخابئ للجماعات الارهابية شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن كشف وتدمير عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية في كل من ولايتي جيجل وتبسة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس خلال عملية بحث وتمشيط بولاية جيجل 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وضبطت نظارة ميدان ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية و7 أجهزة كمبيوتر حواسيب، فيما دمرت قوات الجيش أيضا 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية تبسة."

وأضاف البيان أنه قوات حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ68 شخصا بولايات الشلف (شمال) ووهران وعين تموشنت (شمال غرب).