شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا فى أعلى زيادة يومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس فى أعلى زيادة يومية للإصابات منذ تفشى الوباء.

وشهد لبنان زيادة حالات الإصابة فى الأسابيع القليلة الماضية بعد البدء فى تخفيف إجراءات العزل العام ضمن إعادة الفتح التدريجى للاقتصاد المتضرر من الأزمة. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن كثيرا من هذه الحالات الجديدة كانت بسبب اللبنانيين العائدين من الخارج لبلادهم.

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وطبقا لوزارة الصحة سجل لبنان، الذى يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، 1024 حالة إصابة و26 وفاة.

وقالت وزيرة الإعلام إن قيود العزل العام ستظل سارية حتى السابع من يونيو حزيران على الأقل فى إطار الفتح التدريجى للاقتصاد.