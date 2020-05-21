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رئيس الوزراء العراقى يبحث مع وزير الطاقة الأمريكى تعزيز العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، هنأه خلاله على تولى رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا فى مجال الطاقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية (نينا) أن الكاظمي شكر وزير الطاقة الامريكي على التهنئة، وأكد أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما مع رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات الامريكية في مجال الطاقة، وتذليل المصاعب امامها، خصوصا في مجال استثمار الغاز المصاحب.

كما أكد الطرفان الحاجة إلى التنسيق بين المنتجين والمستهلكين عالميا من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.  

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