شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 964 حالة شفاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 بعد تسجيل 1,018 حالة شفاء جديدة ، وتسجيل 941 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ووفاة 6 أشخاص، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements

وأمس، أعلن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق.

وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات، أنه يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.