شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن تسجيل 4 حالات وفيات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن إجراء 43 ألف فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا، معلنة عن تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وفقا لسكاى نيوز.

وفى وقت سابق أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا المستجد، طالت كافة الجوانب الحياتية والقطاعات، وفى مقدمتها الصحة العامة للبشر والمنظومات الاقتصادية لكافة الدول.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء فى كلمة الدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى خلال مشاركته فى حوار افتراضى رفيع المستوى تم تنظيمه بالشراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقى والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتناول الاجتماع، الذى عقد بخاصية مؤتمرات الفيديو عن بعد - تأثيرات فيروس كورونا المستجد على قطاع الطاقة فى دول أفريقيا، ومواءمة الاستجابة للوباء مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ مواكبة لأجندة افريقيا 2063.

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وركز الاجتماع، على الإجراءات اللازم تطبيقها لدفع وتيرة تحول الطاقة فى أفريقيا وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة والنظيفة والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة وفى مقدمتها تجربة دولة الإمارات.

واستعرض الوزير الإماراتى، جهود بلاده فى دعم تحول الطاقة فى القارة الأفريقية عبر ضخ استثمارات فى ما يزيد على 25 مشروعا قائما وقيد التنفيذ تتجاوز قدرتهم الإنتاجية 1 جيجاوات فى 14 دولة أفريقية.

وأشاد، بالتعاون القائم بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والذى سيساهم بشكل كبير فى تمهيد الطريق لإيجاد منظومات أكثر مرونة للطاقة فى القارة الأفريقية.