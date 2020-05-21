شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل البلاد 2532 حالة جديدة مؤكدة توزعت على مدن المملكة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 65077 حالة.

وأوضح العبد العالي أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2532) حالة، 39% منها تعود لسعوديين و61% لغير سعوديين، و27% من الحالات للإناث، و73% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغين 87%.

وأفاد أن عدد المتعافين وصل إلى (36040) حالة بإضافة (2562) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (351) حالة بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودية في مكة المكرمة تبلغ من العمر (65) عاما و(11) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتتراوح أعمارهم بين 45 و87 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 55% ونسبة الوفيات 0،5%.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أبان متحدث الصحة أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (14980) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (633064) فحصًا.