شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بجبهة النصرة يعترف للقضاء العراقى: شيخ قطرى ينقل لنا مليون دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قيادي بجبهة النصرة خلال اعترافه للقضاء العراقي، أن الحركة كانت تنسق مع الأتراك لإدخال المقاتلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال قيادي بجبهة النصرة للقضاء العراقي: شيخ قطري كان على علاقة وثيقة بالتنظيم، متابعا: شيخ قطري ينقل لنا مليون دولار شهريا وقطر قدمت لنا التمويل.

وفى وقت سابق قال موقع نورديك مونيتور السويدى إن أعلى محكمة استئناف فى تركيا أقرت بأن جبهة أحرار الشام "جبهة النصرة سابقا" لا تعتبر منظمة إرهابية وألغت إدانة إرهابى حارب فى صفوف الجماعة وفى صفوف جبهة النصرة.

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وأكد الموقع أن الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف العليا في تركيا رأت أنه لم يصدر قرار فى تركيا بتصنيف أحرار الشام ككيان إرهابى، كما أشار قضاة الغرفة إلى أن أحرار الشام لم تشارك في أى نشاط إرهابى قد يستحق تسمية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 وبرروا أسبابهم برسالة قدمتها المديرية العامة للأمن (امنيت) في 17 أغسطس 2017. في رسالة أكدت امنيت أنها لا تعتبر الجماعة منظمة إرهابية.

ورفض القضاة الأتراك تقارير المخابرات التى وصفت الجماعة بأنها منظمة إرهابية وسلفية دخلت فى عدد من التحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى فى سوريا، بما فى ذلك بعض المنظمات التى تم تصنيفها ككيانات إرهابية من قبل مجلس الأمن، الذى تعد قراراته ملزمة قانونيا لتركيا.

كما صدر الحكم بخصوص إرهابى تركي أدين في محكمة أدنى بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وأحرار الشام. كما حكمت المحكمة العليا في تركيا بالإفراج عن المتشدد وألغت إدانته.

وأشار الموقع إلى أنه بدأ التحقيق مع الإرهابى الذي تم حجب اسمه في وثائق محكمة الاستئناف العليا، عندما تقدم والده بشكوى ضده إلى الشرطة التركية، قائلا إن ابنه ذهب إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة النصرة وطلب من السلطات العمل على إعادته سالما إلى تركيا، موضحا أنه عندما تم القبض على المتشدد الإرهابي على الحدود عند عودته، أشارت الأدلة التي جمعت ضده إلى أنه انضم في وقت لاحق إلى جماعة أحرار الشام، وخلال جلسة المحكمة، تراجع الأب عن شكواه الأولية، خوفا من إدانة ابنه بتهم الإرهاب، ونفى تصريحه الأولى، الذى وصف ابنه بأنه انضم إلى النصرة.